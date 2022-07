0 Facebook Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, è gelo: l’assegno di mantenimento della cantante, la verità sulla cifra Spettacolo 4 Luglio 2022 15:15 Di redazione 1'

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono detti addio dopo più di dieci anni. Il cantante ha iniziato una nuova relazione con Denise Esposito, con la quale oggi ha un figlio, Francesco, nato lo scorso gennaio. I rapporti però tra lady Tata e D’Alessio non sono dei migliori.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: a quanto ammonta l’assegno di mantenimento?

I due artisti hanno insieme un figlio, Andrea, che ha 12 anni e divide il suo tempo tra la mamma, che vive con lui a Roma e il papà, che vive a Napoli. Ma a quanto ammonta l’assegno di mantenimento della Tatangelo?

La coppia non è mai convolata a nozze, ma la presenza di un figlio minore obbliga Gigi al sostentamento. la cantante ha voluto personalmente chiarire le voci sulle cifre record che, secondo alcuni rumors, avrebbe percepito. Anna ha specificato in un’intervista a il Giornale che non prende alcun mantenimento per il figlio perché tiene alla sua indipendenza. La Tatangelo, oltre che ad essere una cantante affermata, è anche conduttice Mediaset. Il suo stipendio non è quindi basso!