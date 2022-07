0 Facebook Napoli, schianto tra scooter in via Marina: 46enne perde la vita Cronaca 3 Luglio 2022 11:10 Di redazione 1'

il dramma è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi in via Vespucci, conosciuta da tutti come via Marina. Siamo a Napoli all’altezza dell’ospedale Loreto Mare. Un giovane, 25 anni, era in scooter con un suo amico. I due viaggiavano in direzione San Giovanni a Teduccio.

Incidente mortale tra scooter a Napoli

All’improvviso il 25enne, come riportato da Fanpage, ha fatto inversione di marcia all’interno della corsia preferenziale prendendo la direzione opposta, quella verso piazza Municipio. È stato in quel momento che è arrivato un altro scooter, con a bordo un 46enne. L’impatto è stato inevitabile.

I rilievi

L’uomo ha perso la vita. Sul posto sono giunti gli uomini della sezione infortunistica della Polizia Municipale. Dai primi accertamenti pare che entrambi gli scooter non fossero muniti di assicurazione e che i due centauri non avessero la patente. Il 25enne è stato accusato di omicidio stradale.