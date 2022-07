0 Facebook Stefano De Martino e il figlio di Gigi D’Alessio, le immagini emozionano i fan: “Ve lo annuncio” Spettacolo 1 Luglio 2022 18:01 Di redazione 1'

Sono diventate virali le immagini di Stefano De Martino al pianoforte insieme a LDA. Per annunciare l’inizio della sua nuova avventura, al timone della Tim Summer Hits al fianco di Andrea Delogu, il conduttore napoletano ha scelto di mostrare il suo lato artistico.

Il marito di Belen Rodriguez ha annunciato l’ingresso di Luca D’Alessio mettendosi al pianoforte sulle note di “Quello che fa male”. Manco a dirlo: le immagini su Tik Tok hanno fatto subito il pieno di like e sono diventate virali.

Sefano De Martino, per annunciare ai suoi fan “l’ingresso” su Tik Tok, ha condiviso il video in cui suona per LDA e scrive: “Piano B al Tim Summer Hits”. Anche questo social impazzisce per lui!