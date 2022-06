0 Facebook Lutto a Giugliano, addio a Liliana. La giovane madre uccisa dalla malattia come la sorella Cronaca 12 Giugno 2022 12:35 Di redazione 1'

Lutto e dolore a Giugliano, località dell’area Nord in provincia di Napoli. Una giovane donna, moglie e madre di due figli ha perso la vita dopo una lunga battaglia contro la malattia. Si chiamava Liliana Ascione e aveva 41 anni.

È morta Liliana Ascione a Giugliano

La triste notizia è stata riportata da Teleclub. L’intera comunità si è stretta con affetto intorno alla sua famiglia. Ieri, in occasione delle celebrazioni per la Madonna della Pace, il parroco ha fatto fermare i carri sotto l’abitazione della 41enne per un ultima preghiera.

Il triste precedente

Per gli Ascione è stata la seconda batosta degli ultimi tempi. Infatti, 14 anni fa, un’altra tragedia li ha colpiti: la sorella di Liliana è stata uccisa anche lei dallo stesso male. I funerali si terranno oggi alle 17 presso la chiesa della Madonna delle Grazie di Giugliano.