Liberato canta ancora, il nuovo album dell'artista napoletano: "Un tributo all'arte e alla bellezza di Napoli" L'identità misteriosa di Liberato è passata ormai in secondo piano Spettacolo 10 Maggio 2022 12:02

Un appuntamento liturgico a cui è impossibile sottrarsi. Il 9 maggio è diventato un giorno di grande festa per tutti i fan dell’artista napoletano Liberato: la cui identità, a distanza di anni, è ancora sconosciuta. Nella notte tra il 9 e il 10 maggio, è stato pubblicato il suo nuovo album: LIBERATO II.

LIBERATO II: l’artista pubblica il suo nuovo album

C’era grande attesa tra i fan, per quello diventato ormai un ‘appuntamento speciale’ con Liberato: nella prima serata del 9 maggio, ecco i primi segnali dalla pagina Instagram dell’artista partenopeo con due foto, poi un video e, infine, alle 23:59, il link che porta al nuovo album. 7 tracce in napoletano tutte da vivere ed ascoltare: Partenope, Nun ce penza’, Nunneover, Anna, Guagliuncella Napulitana, Cicerenella, ‘Na Storia ‘e ‘na sera. L’album non era previsto, ma i fan sanno alla perfezione che in occasione del 9 maggio – In memoria della canzone più celebre di Liberato (9 maggio) – è lecito aspettarsi grandi cose.

La rappresentazione di Napoli

L’identità misteriosa di Liberato è passata ormai in secondo piano. E’ il classico esempio perfetto che per avere successo non c’è bisogno di ostentare e mostrare, ma serve solo bella musica e tanta originalità. Liberato ha una potenza tale da essere la prima persona a cui pensi se solo pronunci: ‘9 maggio‘. In questa data ha un modo ai suoi piedi. La ricerca di uno stile musicale particolare, suoni raffinati che richiamano Napoli, testi che ti entrano subito in testa: non c’è niente di più forte di un urlo fatto a bassa voce. Tutti si limitano ad ascoltarlo in meticoloso silenzio. Liberato riesce a propagare alla massima potenza il suo urlo, dando il giusto tributo all’arte e alla bellezza di tutta Napoli, quella che ha da sempre incantato e fatto innamorare il mondo intero. Se un qualcosa del genere ti provoca emozioni, deve essere per forza un capolavoro.

IL MESSAGGIO DI LIBERATO