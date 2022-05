0 Facebook Belen Rodriguez, rivelazione in tv: “Per rilassarmi la sera lo faccio mentre guardo un film per adulti” Spettacolo 5 Maggio 2022 09:03 Di redazione 1'

Belen Rodriguez a Le Iene rompe i tabù sull’autoerotismo. Una confessione arrivata al termine di un servizio con protagoniste alcune coppie dello spettacolo. Le domande riguardavano la vita a letto e tra questi c’erano Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi.

Al termine del servizio la showgirl argentina, invogliata dal collega Teo Mammucari, ha dichiarato: “Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo. Le canne non me le faccio. Però posso dire quello che faccio o siamo in fascia protetta?”. “Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno. Non c’è niente di male, finalmente si può dire in televisione”, ha spiegato. E poi ha aggiunto: “Non solo le donne fanno autoerotismo, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti… come voi maschietti”, ha concluso la showgirl.

Insomma brava Belen che ha sfatato un tabù in televisione e lo ha affrontato anche in maniera seria!