Pozzuoli, 49enne viene rapinata dopo il turno di lavoro: paura alla stazione di servizio Cronaca 28 Aprile 2022

Tanto spavento per una donna di 49 anni minacciata con una pistola e rapinata della propria autovettura. L’increscioso episodio criminale è accaduto a Pozzuoli, nello specifico in via Campi Flegrei, presso la stazione di servizio della Q8. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Mattino‘.

Rapinata 49enne a Pozzuoli

La donna vittima della rapina, è una 49enne, dipendente della stessa stazione di servizio, sita in via Campi Flegrei. Aveva finito da poco il turno di lavoro ed era salita in auto per fare ritorno a casa. All’improvviso, ecco comparire la coppia di malviventi: una donna e un uomo di circa 30 anni.

La minaccia con la pistola e il furto dell’auto e della borsa

I due rapinatori sono entrati nell’auto della donna, l’hanno minacciata con una pistola e le hanno rubato la macchina e la borsa che conteneva 80 euro e le varie carte di credito. Grande spavento per la 49enne. Sul posto, circa un’ora dopo la rapina, sono intervenuti i carabinieri per raccogliere la denuncia della donna.