Cronaca 27 Aprile 2022 17:55

È entrato in caserma e si è sparato un colpo alla testa, con la sua pistola d’ordinanza. È morto sul colpo Andrea Giommi, 50 anni, pesarese, sposato, due figli, appuntato scelto dei carabinieri in servizio a Borgo Santa Maria. Un suicidio avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 18, quando avrebbe montato di pattuglia.

Il tempo di entrare in caserma, già in divisa e di prendere, prima dell’arrivo dei colleghi, la sua Beretta calibro 9 parabellum, per poi puntarla alla tempia e fare fuoco. La morte è stata immediata, ma nessuno se n’è accorto subito. Il corpo senza vita è stato scoperto all’arrivo dal collega di pattuglia, che in quel momento ha pensato ad un malore cercando subito di rianimarlo.

Poi la tragica scoperta di un foro alla testa. L’arrivo dei sanitari sul posto, purtroppo, è servito soltanto a certificare la morte dell’uomo. È stata avvertita la Procura della Repubblica, che ha disposto gli accertamenti sulla morte. Il carabiniere era rientrato in servizio in caserma lo scorso anno, dopo una lunga riabilitazione. Nel 2020, infatti, aveva preso il Covid ed era stato ricoverato in ospedale.