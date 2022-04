0 Facebook Maria De Filippi furiosa a Uomini e Donne: “Che darei per fare una Pasqua con mia mamma” Spettacolo 21 Aprile 2022 22:03 Di redazione 3'

Furiosa Maria De Filippi a Uomini e Donne. La sua lite con Alessandro onn è passata inosservata come le sue parole che dicono molto sul senso della vita. Ma procediamo con ordine. Nella puntata andata in onda oggi il Cavaliere Alessandro Vicinanza e la Dama Desiree hanno parlato della loro conoscenza finita male per le differenze caratteriali e gli stili di vita.

Lei ha trascorso la Pasqua con la figlia e la famiglia mentre lui era a Ibiza. Il Cavaliere ha sottolineato che sono diversi, ma in maniera negativa, denigrando in qualche modo la donna attenta ai suoi cari. A quel punto Maria De Filippi è intervenuta. “Non ti fa onore questo esempio, se io potessi festeggiare Pasqua con mia madre, sceglierei questo tutta la vita”.

Dal canto suo la stessa Desiree ha considerato: “Non credo di essere la ragazza che fa per lui. Vivo di cose molto semplici e magari lui vede la mia vita banale, questa è stata la mia impressione. Abbiamo parlato della mia vacanza con mia figlia al mare, per lui non è una cosa speciale”. Alessandro ha spiegato: “Ci siamo conosciuti, ieri abbiamo fatto un aperitivo, abbiamo parlato e fisicamente non ho avuto un trasporto. Abbiamo vite diverse, abbiamo due tipologie di vacanze diverse”. Maria De Filippi lo ha subito ripreso “Alessandro guarda che non è che si fidanzano quelli che vanno nella stessa spiaggia di Ibiza. Quello che hai detto mi sembra sufficiente, un conto è dire non mi piaci, un conto è dire “eh insomma lei va con la famiglia, io a Ibiza”. E sinceramente fa bene, è molto meglio di te. Questo è quello che penso con il cuore. Se io potessi farla con mia madre, sceglierei questo tutta la vita. Non ti fa onore.

“Lei ti ha ringraziato perché è stata in un posto dove non è mai stata, perché non può permetterselo. Come Cenerentola” – ha continuato la conduttrice– Non hai avuto la sensibilità di capire chi avevi davanti”. Alessandro ha poi continuato, forse peggiorando la sua situazione: “Sono stato in vacanza a Scalea anni fa per stare con la donna che amavo, in un quartiere popolare”. E Maria ha sbottato: “Ammazza che fatica, ti ringraziamo, il principe è andato nel quartiere popolare, ma che esempio è? Che esempi fai?”.