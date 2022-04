0 Facebook Auto finisce fuori strada, muore la giovane Alicia di 20 anni: gravi altri due ragazzi Cronaca 9 Aprile 2022 11:03 Di Fabiana Coppola 1'

Un terribile incidente è avvenuto questa notte. Ha perso la vita la giovane Alicia Mastrodonato, 20 anni, mentre era in auto insieme ad altri ragazzi ventenni. Sono stati i vigili del fuoco ad intervenire per estrarre i ragazzi dalle lamiere.

Incidente sulla Casilina: morta Alisia Mastrodonato

Il tragico schianto è avvenuto questa notte intorno alle 2.30 su via Casilina, all’altezza di Colleferro, in provincia di Roma. Gli altri due giovani sono stati trasportati in ospedale, ma sono in gravi condizioni. Non ce l’ha fatta invece Alisia, 20 anni, originaria di Colleferro e risiedeva a Valmontone.

Sul luogo dello schianto è giunta anche la polizia per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. Ancora non è chiaro cosa sia avvenuto, ma a quanto pare l’auto, una Bmw, per cause da accertare, è finita fuori strada. Alla guida c’era un ragazzo di 21 anni: in auto la vittima e un altro giovane ventenne.