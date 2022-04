0 Facebook Eliminata ad Amici, la cantante in lacrime: “Non voglio tornare alla vita che avevo prima” Spettacolo 9 Aprile 2022 23:17 Di redazione 1'

Finisce con grande commozione la prima sfida ad Amici. Ad uscire la casertana Aisha che si lascia andare a un duro sfogo.

La cantante si è esibita con il suo inedito Buenos Dias. Lorella Cuccarini fa sapere: “Aisha è stata scelta per un singolo degli One Republic”, ma purtroppo non ha vinto contro Alex.

Aisha è dunque la prima eliminata della quarta puntata. Quando è scoppiata a piangere, Lorella Cuccarini l’abbraccia e dice: “Hai fatto un percorso meraviglioso. Hai solo 18 anni e hai già fatto tanto. Ma è solo l’inizio, puoi essere orgogliosa di quello che hai fatto, io lo sono tantissimo”.Anmche Maria De Filippi dice qualcosa: “Sono felice di averti conosciuto. Sei piena di vita, una persona con tanta anima. Parli poco, ma quando parli ciò che dici ha un senso e a volte è meglio così. Spero tu capisca che non sei sola”. Aisha conclude ringraziando tutti: “Sarà strano ritrovare la vita che avevo prima, non voglio in realtà. Spero che non sia così”.