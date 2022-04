0 Facebook Sant’Antimo piange la scomparsa dell’insegnante Rita Liguori: “Ora starai con gli angeli” Cronaca 7 Aprile 2022 18:08 Di redazione 2'

L’intera comunità di Sant’Antimo, comune in provincia di Napoli, piange la morte di Rita Liguori. L’insegnante è scomparsa nei giorni scorsi provocando un forte dolore tra quelli che sono stati, nel corso del tempo, i suoi studenti.

Lutto a Sant’Antimo per la scomparsa dell’insegnante Rita Liguori

Lutto profondo a Sant’Antimo per la scomparsa dell’insegnante Rita Liguori. Diversi i messaggi di cordoglio sui social: “Ora starai con gli angeli“. Tra questi anche quello di Antimo Mallardo suo studente che, attraverso la pagina Facebook “Il Santantimese”, ha espresso il suo ricordo: “Ci sono pensieri che nascono nella nostra testa perchè destinati a rendere onore a qualcuno in una particolare occasione e poi un destino beffardo ti costringe a riadattare quegli stessi pensieri ad un contesto totalmente diverso e inaspettato”.

Il ricordo dell’insegnante Rita Liguori

Di seguito alcuni dei passi del ricordo di Antimo Mallardo dell’insegnante Rita Liguori, espresso attraverso la pagina Facebook ‘Il Santantimese‘:

“Tu, anima bionda, silenziosa, discreta e soprattutto pura, in un costante equilibrio tra dolcezza e autorevolezza, ci hai regalato il privilegio della tua conoscenza. Essere una guida ferma per la famiglia, un faro luminoso per colleghi e amici e modello di vita per gli alunni non avviene mai per caso. Qualcuno infatti dice che si educa con ciò che si dice, di più si educa con ciò che si fa, ancor di più si educa con ciò che si è”

“Mi avevi chiesto di pensare ad un discorso per te in occasione della tua pensione, non era questa l’occasione in cui pensavo di farlo ma era esattamente questo quello che pensavo di dire”.