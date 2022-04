0 Facebook Trovato morto il piccolo Sasha: scomparso da metà marzo, era scappato con la nonna dalla guerra Esteri 6 Aprile 2022 10:51 Di redazione 2'

E’ tragica la notizia della morte di Sasha, il bambino di 4 anni scomparso a metà marzo mentre era con la nonna. Il piccolo si trovava nel distretto di Vyshhorod, nella regione di Kiev, e durante i bombardamenti della Russia era scappato via. La mamma, Anna Yahno, ha dato il triste annuncio su Instagram.

Aveva solo quattro anni. Secondo quanto riporta il Corriere.it, i russi hanno sparato alla barca con la quale lui e sua nonna cercavano la fuga dalla guerra. Chi ha rinvenuto il cadavere conferma che si astato il fuoco dei militari russi a mettere fine alla sua giovanissima vita. La notizia è stata confermata da Inna Sovsun, ministro dell’Istruzione del parlamento ucraino. Le parole della mamma: “Oggi abbiamo trovato il corpo di Sashenka. Ringrazio chi ha aiutato nella ricerca, ringrazio tutti per le preghiere e la fede, grazie per il sostegno. Sashenka, il nostro angioletto è già in cielo. Oggi la sua anima ha trovato pace”.

Settimane di ricerche incessanti che avevano mobilitato anche personaggi dello spettacolo dell’Urcaina, oggi purtroppo la notizia: “Bambino ucraino di 4 anni in fuga da Kiev scomparso. Aiutiamo la mamma a divulgare l’appello per allargare e rafforzare le ricerche”.