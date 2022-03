0 Facebook Scandalo a luci rosse in un liceo di Roma, la preside all’alunno: “Per te sono una tacca in più sulla cintura” Cronaca 31 Marzo 2022 18:19 Di redazione 2'

L’alunno l’avrebbe lasciata e lei risentita l’avrebbe accusato di averla usata. E’ questo il contenuto di alcuni messaggi che la dirigente scolastica del liceo Montale di Roma, Sabrina Quaresima, si sarebbe scambiata con il giovane che l’accusa di aver avuto una relazione con lui. Lo scandalo a luci rosse, che si sarebbe consumato tra preside e alunna lontano dalle mura scolastiche, continua ad arricchirsi di particolari.

Il messaggio della preside all’alunno: “Per te solo una tacca sulla cintura”

Repubblica e Corriere della Sera hanno pubblicato alcuni messaggi audio che preside e alunno si sarebbero mandati. Nello specifico in alcuni si sentirebbe il giovane troncare la relazione con la dirigente scolastica. Rottura che però – a giudicare da altri messaggi che la preside avrebbe inviato al ragazzo – non sarebbe stata gradita dalla donna.

In un altro messaggi, infatti, la preside dimostrerebbe di non voler accettare la fine della relazione, lasciando intendere di essere anche molto risentita dall’atteggiamento del ragazzo: “Benissimo. Sei sicuro di sapere cosa volessi io? Avrei preferito che tu me lo avessi detto di persona, visto che mi scrivevi tutt’altro, ma va bene così. Ti sentirai fico adesso, avrei dovuto immaginarlo: per te ero solo una tacca in più sulla cintura”.

Due giorni dopo quel messaggio, poi, la preside avrebbe scritto nuovamente al ragazzo senza ricevere risposta: “Devo parlarti, mi chiami?”. Intanto, mentre procede l’indagine dell’Ufficio scolastico regionale per accertare se la relazione tra preside e alunno sia realmente esistita – il ragazzo all’epoca dei fatti era maggiorenne – il Collettivo Studentesco chiede le dimissioni della preside qualora i fatti sarebbero accertati.