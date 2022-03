0 Facebook Napoli, Yuri è morto a 29 anni per un malore improvviso: era diventato da poco papà Cronaca 22 Marzo 2022 20:05 Di redazione 1'

Una notizia tragica ha sconvolto la vita dei residenti di Secondigliano, quartiere della periferia nord di Napoli, dove Yuri Veglianti è morto a 29 anni. Colto da un infarto fulminante il giovane era diventato da poco padre.

Gestiva la sete degli pneumatici Tufano Service e tutti lo descrivono sui social come un ragazzo bravo e appassionato del Napoli. Tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto scritti per il ragazzo. “Mi hai spezzato il cuore fratello, riposa in pace ovunque tu sia”.

In segno di lutto tutti i punti Tufano sono stati chiusi per un giorno.