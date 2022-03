0 Facebook Valentina morta a 22 anni: ha mal di testa e vomito e scopre un tumore al cervello Cronaca 21 Marzo 2022 13:44 Di redazione 1'

Valentina Tramonto, giovane ragazza di Giugliano in Campania, è morta a 22 anni a causa di un tumore al cervello. La scoperta del brutto male avvenne per caso. La giovane si recò in ospedale a causa di un brutto mal di testa seguito da vomito. Lì però i medici decisero per un ricovero.

La ragazza era già conosciuta perché nel 2019, quando si venne a conoscenza della sua malattia, la famiglia lanciò un appello per la raccolta fondi necessaria per effettuare un intervento delicato in Germania. Si trattava di una cura sperimentale.

La sorella di Valentina, attraverso una pagina Facebook, gestiva questa raccolta fondi utile al raggiungimento di 100mila euro. Una clinica specializzata in neoplasie al cervello (nello specifico si trattava di glioblastoma multiforme) in Germania avrebbe potuto aiutare la ragazza con un intervento. Purtroppo le speranze di vita della ragazza erano minime e infatti non c’è stato nulla da fare. I funerali si sono tenuti oggi, 21 marzo, come riporta il Meridiano News. La ragazza lascia madre, fratello e sorella.