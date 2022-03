0 Facebook È precipitato aereo con 133 persone a bordo News 21 Marzo 2022 09:34 Di redazione 1'

Un Boeing 737 della compagnia China Eastern è precipitato. A bordo c’erano 133 persone.

Lo schianto è avvenuto nella provincia meridionale del Guangxi in quanto l’aereo volava da Kunming a Guangzhou. Non si hanno notizie delle vittime al momento, ma solo queste primissime informazioni date dai media cinesi. Lo schianto “ha provocato un incendio” in montagna, ha detto l’emittente televisiva Cctv. Ora le squadre di soccorso sono in azione.

I precedenti disastri aerei della Boeing

Non è la prima volta che si verificano incidenti aerei per la compagnia infatti la Boeing era gfinita sotto inchiesta per due incidenti precedenti. riguardanti i due 737 Max, l’ultima versione del jet bimotore a medio raggio. Erano il volo Lion Air 610 precipitato il 29 ottobre 2018 con 189 vittime e l’Ethiopian Airlines 302 del 10 marzo 2019, dove invece morti furono 157. Un tempo di un anno e mezzo di indagine per un rapporto conclusivo del Congresso statunitense che ha dichiarato la compagnia gravemente responsabile per entrambe le tragedie aeree.