Va in bagno a lavoro e non esce più, colleghi lo trovano morto: Emil aveva 38 anni News 12 Marzo 2022 18:10

Tragedia sul lavoro, un uomo di 38 anni ha perso la vita in seguito a un malore. E’ accaduto nell’azienda dove lavorava a Vallefoglia, in provincia di Pesaro. Si chiamava Emil Vitillo, aveva detto ai colleghi che sarebbe andato un momento in bagno, ma purtroppo non è più uscito da lì.

Emil Vitillo muore a 38 anni a lavoro

Quando i colleghi hanno visto che il tempo passava e Vitillo non apriva la porta del bagno, sono andati a bussare, l’hanno chiamato più volte. Ma non ricevendo risposta si sono preoccupati e hanno aperto la porta con la forza, facendo così la brutta scoperta. La notizia è stata ripotata da Il Corriere Adriatico.

Inutile l’arrivo dei soccorsi, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sconvolti i colleghi che hanno trovato l’amico senza vita. Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto a raccogliere le prime testimonianze. Il 38enne, da un’esame esterno, pare essere deceduto a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo.