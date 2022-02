0 Facebook È morto Ciro Cioffi, l’operaio vittima di un incidente sul lavoro non ce l’ha fatta È morto Ciro Cioffi. La vittima del sinistro sul lavoro no ce l'ha fatta ed ha perso la vita dopo diversi giorni di ricovero Cronaca 21 Febbraio 2022 15:27 Di redazione 1'

Faceva il piastrellista ed è caduto dall’impalcatura mentre svolgeva un lavoro nella sua città. Così, dopo nove giorni di ricovero in ospedale, Ciro Cioffi originario di Casola (località in provincia di Napoli) ha perso la vita.

È morto Ciro Cioffi

La vittima aveva 57 anni e l’incidente è avvenuto lo scorso 9 febbraio. Immediatamente scattò l’allarme e furono chiamati i soccorsi. Sul posto giunsero i sanitari del 118 che provvidero al trasferimento presso l’Ospedale del Mare di Cioffi.

È morto Ciro Cioffi: l’incidente

“Niente può colmare il vuoto che ci hai lasciato papà. Non so nemmeno come sia potuto accadere tutto ciò, so solo che eri orgoglioso di tutti noi e del tuo omonimo nipotino. Sai perché tutti ti vogliono bene? Perché tu hai sempre seminato del bene senza mai aspettarti nulla in cambio e noi saremo sempre fieri di te“, ha scritto il figlio Antonio.