Marigliano, lite tra giovanissimi finisce nel sangue: accoltellato un accoltellato 19enne Accoltella 19enne. L'intervento dei carabinieri allarmati da una chiamata. Urla e caos in strada nella località in provincia di Napoli Cronaca 5 Febbraio 2022

A Marigliano i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per lesioni aggravate personali un 18enne del posto. Il ragazzo è già noto alle forze dell’ordine per un solo reato, “percosse”. I Carabinieri – allertati dal 112 per schiamazzi – sono intervenuti in via Pontecitra.

Accoltella 19enne

A terra un 19enne del posto incensurato. Perde sangue dalla gamba e dal braccio destro. È stato ferito con un coltello a serramanico. Poco distante dalla vittima il 18enne che viene fermato e controllato dai Carabinieri.

Accoltella 19enne: l’intervento dei carabinieri

Gli abiti sono strappati. I militari trovano l’arma utilizzata. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento ed i motivi che hanno portato al ferimento del giovane che si trova ricoverato presso l’ospedale santa Maria della pietà di Nola. Non è in pericolo di vita. L’arrestato è in attesa di giudizio.