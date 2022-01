0 Facebook Lite per motivi di traffico finisce nel sangue a Casoria, 32enne accoltellato all’addome Cronaca 31 Gennaio 2022 09:25 Di redazione 1'

Una discussione per motivi di viabilità degenera nel sangue. E’ accaduto nella serata di domenica a Casoria, dove i carabinieri della compagnia locale sono intervenuti in piazza San Paolo per un giovane di 32 anni ferito.

Ragazzo di 32 anni accoltellato a Casoria

Quando sono giunti sul posto il ragazzo, colpito al lato destro dell’addome con un’arma da taglio, è stato soccorso. Trasportato all’ospedale di Frattamaggiore, è stato medicato e ha ricevuto una prognosi di 10 giorni.

Ai militari ha raccontato di essere stato colpito durante un litigio per motivi di traffico. Al vaglio dei carabinieri la versione fornita dal 32enne. Indagini in corso per risalire ai responsabili.

Si spara a Napoli

Ennesimo episodio di violenza della domenica che si è appena conclusa. A Napoli un giovane di 30 anni, Francesco Di Micco, è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba. Ai carabinieri ha raccontato di essere stato ferito in un tentativo di rapina.