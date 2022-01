0 Facebook Carmen rivede il papà a C’è Posta, dopo il programma Luigi prende una decisione drastica Spettacolo 23 Gennaio 2022 13:59 Di redazione 1'

Un’altra storia incredibile a C’é Posta per Te, quella di una figlia, Carmen, che vuole riabbracciare il padre Luigi. Quest’ultimo h lasciato la mamma e intrapreso una nuova vita allontanandosi dalla figlia avuta con l’ex moglie. La storia di rifiuto e abbandono suscita polemiche e imbarazzo in studio e richiede anche l’intervento di Maria De Filippi.

In molti hanno guardato con interesse la storia e si sono chiesti cosa sia accaduto dopo. Come fa sapere Il Vicolo delle News, Carmen e Luigi hanno riallacciato i rapporti dopo la registrazione del programma la scorsa estate.

Carmen e il papà Luigi dopo C’è Posta per Te

Dopo qualche settimana, però le cose sono cambiate del tutto infatti pare che i due non si vedano e sentano più. La versione è stata confermata su Instagram dall’influencer Il Menestrello, che ha scritto in una storia: “Dopo poco il padre non ne ha voluto sapere più niente, conosco Carmen”.