Da Napoli alla 'Cantera' del Barça: chi è Simone Oliviero, il 'Messi' partenopeo Calcio Napoli 20 Gennaio 2022

Aveva cinque anni quanto mister Gennaro Velardo, che allenava la New Team Poggiomarino, lo vide in campo e ne rimase molto colpito: “È un piccolo campione, un talento“. Oggi Simone Oliviero ha otto anni ed è stato selezionato per il Barca Academy World Cup.

Come riportato da Stylo, il piccolo Oliviero è l’unico napoletano scelto per questo torneo internazionale che si disputerà durante la settimana di Pasqua. Con lui ci saranno altri 19 giovani italiani.

Chi è Simone Oliviero

Il papà di Simone fa il muratore, sua madre Teresa la casalinga. Il ragazzino ha due sorelline al quale è molto legato. “È molto felice e ci piace sapere che gioca bene, ma deve studiare“, hanno raccontato i genitori.

Chi è Simone Oliviero: la convocazione

Dopo alcune giornate intense di allenamento che hanno previsto sessioni sia mattutine che pomeridiane, Simone è stato scelto e convocato dagli osservatori spagnoli. “Cosa ho pensato quando ho ricevuto l’email? – ha detto Oliviero – Una grande gioia, però devo pensare ad allenarmi per diventare più forte“.