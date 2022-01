0 Facebook Orrore in famiglia, papà violenta più volte la figlia e lei resta incinta: “Erano in un casolare” Cronaca 12 Gennaio 2022 16:08 Di redazione 1'

Orrore in famiglia. Un padre è stato arrestato per aver ripetutamente violentato la figlia. La Polizia di Stato è intervenuta nei confronti dell’uomo dopo una segnalazione.

Dramma in famiglia a Cerignola

L’uomo, di origine rumena, è stato fermato con le accuse di violenza sessuale aggravata e continuata e maltrattamenti in famiglia. Il Gip del Tribunale di Foggia ha convalidato il fermo. E’ stato identificato in seguito a una segnalazione della presenza della famiglia nel casolare in campagna, a Cerignola. Il nucleo, composto da minori e solo una ragazza maggiorenne incinta, ha destato sospetto. Da lì sono scattate le indagini e la confessione della vittima. La polizia riferisce che: