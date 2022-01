0 Facebook Tragico lutto in provincia, Lauro è morto dopo il ricovero: “Si è spento un gigante buono” Cronaca 2 Gennaio 2022 16:45 Di redazione 1'

E’ lutto a Marcianise, in provincia di Caserta in Campania dove un uomo è morto a causa del Covid. –

Come riporta edizionecaserta.it, Lauro Golino, 49 anni, pasticciere del rione Macello, era ricoverato in ospedale d qualche settimana. Improvvisamente le sue condizioni si sono aggravate e così è deceduto. Era conosciuto da tutti come l’uomo buono, sempre disposto ad aiutare gli altri.

Morto Lauro Golino a Marcianise

Dopo il contagio l’uomo era stato ricoverato presso la Terapia Intensiva al Covid Hospital. Le sue condizioni erano da subito apparse molto grave fino all’improvviso e tremendo decesso.