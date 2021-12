0 Facebook Milan-Napoli, scivolone del vice sindaco di Cerano: “È stata la mano della camorra” Vice sindaco Alessandro Albanese. Il secondo del primo cittadino di Cerano, piccola località del Novarese, si è poi scusato Calcio Napoli 20 Dicembre 2021 14:12 Di redazione 2'

La vittoria del Napoli a San Siro ha scatenato la rabbia e la delusione dei tifosi del Milan. Al di là delle polemiche legittime sull’uso del Var, ci sono state tante reazioni spropositate e fuori luogo.

Espressioni che sono andate oltre quello che è stato il calcio giocato. La partita, ad esempio, è stata commentata dalla Gazzetta dello Sport – che ha titolato così in prima pagina – “Così non Var“, come se le regole le avesse fissate La Rosa o che improvvisamente, guarda caso dopo la vittoria del Napoli, andassero riscritte.

Eppure, in tanti stanno dimenticando il fallo netto in area di rigore, proprio sull’azione incriminata, di Giroud su Juan Jesus. Ma a vincere il premio come miglior tweet del giorno è stato il vice sindaco di Cerano, piccola cittadina in provincia di Novara.

Queste le parole di Alessandro Albanese: “Altro che ‘la mano de dios’, questa è la mano della camorra“. Il post è stato poi rimosso e il vice sindaco si è scusato. Ma il danno è stato fatto e resta la brutta figura di un uomo delle istituzioni.

“Mi scuso se qualcuno si è sentito offeso per un certo termine utilizzato dopo “a caldo” dopo #MilanNapoli, il tweet è stato da rimosso“.