0 Facebook Napoli, neonato muore a due mesi per un rigurgito: il giallo Cronaca 18 Dicembre 2021 20:06 Di redazione 1'

Dramma a Napoli dove nella notte tra giovedì e venerdì scorso nel quartiere Soccavo è morto un neonato di appena due mesi. La causa della dipartita del piccolo, da quanto si legge su il Mattino, potrebbe essere legata ad un rigurgito. Sul caso ora indagano i carabinieri della compagnia di Bagnoli che, su mandato del pm di turno della Procura partenopea, hanno disposto il sequestro della salma.

Il giallo

Il bimbo era stato portato d’urgenza in ospedale dalla madre nel vicino Asl di quartiere. Ora, tuttavia, bisognerà chiarire le cause della scomparsa. La dipartita, almeno per il momento, sembra essere dovuta a un rigurgito, ma ad oggi il caos resta un giallo. Gli inquirenti, infatti, per il momento non escludono alcun ipotesi. Le piste sono difatti tre: quella del rigurgito, una polmonite o la bronchite ma, almeno per ora, restano tutte ipotesi, in attesa dell’esame autoptico