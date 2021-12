0 Facebook Ustionato e in gravi condizioni, la bella notizia: il piccolo Vincenzino sta bene ed è stato affidato ad una famiglia Dimesso il piccolo Vincenzino. Il bimbo ustionato e in gravi condizioni finalmente sta bene. Ora vivrà la sua seconda vita Cronaca 3 Dicembre 2021 14:20 Di redazione 2'

Salvato dopo che era stato trovato in gravi condizioni in seguito a delle ustioni. Il piccolo Vincenzino è stato vittima di maltrattamenti da parte dei suoi genitori. Una madre e un papà con enormi problemi e non si sono presi cura del loro bambino.

Dimesso il piccolo Vincenzino

Dopo settimane trascorse in gravi condizioni in ospedale, è arrivata la buona notizia. Non solo Vincenzino sta bene (era già stato dimesso dal nosocomio) ma, come annunciato sulla pagina Facebook del Santobono Pausilipo, ha trovato una nuova famiglia.

Dimesso il piccolo Vincenzino: il post su Facebook

Molti di voi ricorderanno la storia del piccolo “Vincenzino”, il neonato di appena 4 giorni che fu ricoverato d’urgenza per gravi ustioni presso il nostro ospedale nel marzo del 2021.

L’apprensione per le sue condizioni di salute era altissima, tanto che il sindaco del Comune di Portici, sua città natale, decise di avviare una raccolta doni aperta a tutti coloro i quali avessero voluto dedicare un pensiero a quel bambino finito in ospedale a pochi giorni dalla sua nascita.

Dopo 5 mesi di calvario e svariati interventi chirurgici, tra cui un trapianto di cute autologa bio-ingegnerizzata personalizzata, grazie alla bravura dei nostri medici il piccolo Vincenzo fu finalmente dimesso ed affidato ad una nuova famiglia.

Ieri il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, insieme al suo Assessore alla gentilezza, MariaRosaria Liuzzi, è venuto a consegnarci il frutto della generosità del nostro territorio che provvederemo a far arrivare direttamente nelle mani della famiglia affidataria del nostro piccolo, grande eroe ❤️

Presenti alla consegna: il direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon Rodolfo Conenna, il Dr. Antonino di Toro, primario della Terapia Intensiva Neonatale che prese in carico il piccolo al suo arrivo in ospedale, il dr. Marcello Zamparelli, chirurgo che ha effettuato gli interventi di trapianto di cute, la dr.ssa Flavia Matrisciano direttore Della

Fondazione Santobono Pausilipon e Caterina Battista responsabile dell’accoglienza delle famiglie in ospedale. Un ringraziamento speciale al Sindaco di Portici, Enzo Cuomo, al suo Assessore alla Gentilezza ed a tutti i cittadini di Portici per aver sostenuto fino in fondo questa bellissima iniziativa.