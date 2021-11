0 Facebook “Vattene da casa mia”: topo d’appartamento beccato sul fatto accoltella il proprietario nel Napoletano Sant'Anastasia 23 Novembre 2021 12:17 Di redazione 1'

Paura nel Vesuviano dove a Sant’Anastasia un topo d’appartamento è stato beccato sul fatto mentre tentava di scassinare una serratura. Ma alla vista dei due proprietari di casa, che l’hanno sorpreso mentre era intento a forzare la porta, il ladro ha estratto un pugnale e per guadagnarsi la fuga e ha colpito uno dei due con un fendente. Solo per cause fortuite il proprietario è stato colpito superficialmente e non sono stati toccati punti vitali.

Prima il tentato furto poi l’aggressione

Nonostante la ferita, da arma da taglio, il proprietario ha così continuato a rincorrere il bandito che è stato successivamente bloccato da una pattuglia dei carabinieri intervenuta sul posto. I militari dell’Arma di Sant’Anastasia hanno così arrestato un 43enne del posto per tentata rapina impropria aggravata, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi.