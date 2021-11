0 Facebook “Gli spari in casa e la paura di mia moglie”, Nino D’Angelo racconta la fuga da Napoli e si commuove Nino D'Angelo a Verissimo. Le parole del cantante e musicista napoletano negli studi Mediaset. Protagonista con Silvia Toffanin Spettacolo 13 Novembre 2021 17:41 Di redazione 2'

Nino D’Angelo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il cantante e musicista napoletano è stato il protagonista della trasmissione targata Mediaset. L’artista ha raccontato alcune vicende della sua vita privata e professionale.

“Hanno sparato dentro casa mia, sono scappato da Napoli. Quella scelta mi ha fatto molto male perché non mi aspettavo di avere a che fare con la brutta gente di Napoli, che per fortuna è una piccola parte. È stato il momento più brutto della mia vita. Però l’ho affrontato, ora mi divido e vivo un po’ a Roma e un po’ a Casoria“.

Nino D’Angelo a Verissimo

“Hanno sparato dentro casa mia perché volevano i soldi: è stata un’estorsione, una cosa vomitevole. Più che spaventato, mi sono offeso perché non avevo preso niente a nessuno e ho sempre aiutato chi aveva bisogno. Mia moglie invece ha avuto molta paura ed è stata lei a voler cambiare città. E io non potevo perdere la mia famiglia“.

“Vivere in modo improvvisato non è vivere. Il primo lockdown l’ho vissuto molto male, non avevo alcuna intenzione di scrivere canzoni. Pensavo solo a far stare bene la famiglia, soprattutto i miei figli. Poi ho visto il murales che mi hanno dedicato e quel gesto mi ha spronato a fare questo disco che è stato il più difficile della mia carriera. Scrivere di vita quando vicino a te c’è la morte è complicato“.