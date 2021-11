0 Facebook Lutto a Villaricca, addio al finanziere Francesco Cacciapuoti: trovato senza vita in casa È morto il finanziere Francesco Cacciapuoti. L'intera comunità è stata colpita dalla triste notizia. La giovane vittima aveva solo 30 anni Cronaca 3 Novembre 2021 15:31 Di redazione 1'

La triste notizia è stata un fulmine a ciel sereno per due comunità del Napoletano. A Parete e Villaricca si piange per la scomparsa di Francesco Cacciapuoti, finanziere originario dell’area Nord di Napoli, ma in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Lodi.

È morto il finanziere Francesco Cacciapuoti

Secondo quanto riportato da Teleclub, Francesco – 30anni – è stato trovato senza vita in casa. La tragedia è avvenuta ieri nella città lombarda. La locale Procura ha aperto un’indagine volta a chiarire la dinamica degli eventi. Secondo i primi accertamenti, sull’ingresso dell’abitazione non sono stati trovati segni di effrazione.

Né sono stati individuati possibili tracce di violenza dentro casa. Una volta intervenuti sul posto, i sanitari e gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del finanziere 30enne. Ad indagare sono gli agenti della Polizia di Stato. Sia il corpo della Guardia di finanza che i conoscenti si sono stretti con affetto intorno alla famiglia Cacciapuoti.