Benevento, 19enne litiga con i genitori e si spara un colpo alla testa

Era uscito con gli amici. Poi è rientrato a casa ma a notte fonda. La cosa ha scatenato una lite tra il giovane e i suoi genitori. Il ragazzo ha impugnato la pistola regolarmente detenuta dal padre e si è sparato un colpo d’arma da fuoco alla testa.

Come riportato da Ottopagine, la tragedia è accaduta nel Sannio, in una cittadina della Valle Telesina. La vittima, ricoverata ora in ospedale, ha solo 19 anni. Le sue condizioni sono molto gravi.

La prognosi è riservata, il giovane sta lottando per la vita. I familiari hanno fatto scattare immediatamente l’allarme. I sanitari dopo i primi soccorsi hanno trasportato la vittima al Rummo di Benevento.