Aggredita, rapinata e trascinata con l'auto a Napoli: il video della vergogna virale sul web Aggredita, rapinata e trascinata con l'auto a Napoli. Il post con il video pubblicato dal Consigliere Borrelli ha scatenato le polemiche

Immagini di una ragazza che a Napoli che viene rapinata e strattonata e che poi si aggrappa allo sportello dell’auto dell’aggressore in fuga venendo trascinata per diversi metri sono contenute in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

“Dobbiamo dare massima diffusione al video registrato dalle telecamere a circuito chiuso di una tabaccheria in via Carlo De Marco dove si vede una ragazza che viene strattonata e rapinata con violenza da un delinquente mentre si accinge ad acquistare le sigarette. La vittima rincorre il criminale fino a quando non raggiunge la propria auto e parte a tutta velocità nonostante la donna sia ancora attaccata allo sportello. Dopo alcuni metri la vittima viene sbalzata a terra con il ladro che fugge via“.

Aggredita, rapinata e trascinata con l’auto a Napoli

Aggiunge Borrelli: “Scene terribili che avrebbero potuto immortalare qualcosa di ben piu’ drammatico. Quello che lascia sconcertati e’ la ferocia di questo delinquente che non si e’ fatto scrupolo di mettere in serio pericolo la vita della sua vittima. Un soggetto che deve essere assicurato al più presto alla giustizia”.

Aggredita, rapinata e trascinata con l’auto a Napoli: il post del Consigliere Borrelli