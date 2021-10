0 Facebook Lacrime per la morte della maestra Angelina, giovane insegnante morta per un malore improvviso Cronaca 21 Ottobre 2021 14:27 Di redazione 1'

Lacrime di dolore per la morte della maestra Angela Velardi a Marano, in provincia di Napoli. La donna è stata colpita da un malore improvviso che le ha spezzato la vita.

Lacrime per la morte della maestra Angelina

A riportare la notizia è Calvizzano Net & Dintorni che parla della prematura morte della docente, che svolge il ruolo presso l’Istituto comprensivo Amanzio – Ranucci – Alfieri. La donna era molto amata sia dagli alunni che dai colleghi. La notizia del suo decesso ha sconvolto un’intera comunità.

Si stava recando a scuola quando è stata colpito da un malore. Il Dirigente Scolastico dell’ I. C. ARA, per il lutto, ha sospeso le attività didattiche. In questo modo tutti hanno potuto partecipare ai funerali, che si sono tenuti alle ore 11 nella Parrocchia della S.S. Annunziata.