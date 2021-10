0 Facebook È morto Nando il seppellitore del cimitero di Secondigliano È morto Nando il seppellitore del cimitero di Secondigliano. L'intero quartiere è in lutto per la triste notizia. L'uomo era molto conosciuto News 15 Ottobre 2021 17:35 Di redazione 1'

La triste notizia ha sconvolto un quartiere intero. Secondigliano, area Nord di Napoli, è in lutto. È deceduto un simbolo della zona, un punto di riferimento per tante persone. Si chiamava Nando e tutti gli volevano bene.

Il suo lavoro era quello di seppellitore presso il cimitero di Secondigliano. Secondo quanto riportato da Internapoli, Nando era conosciuto come una persona per bene e in gamba, sempre disponibile con tutti.

Sono stati tantissimi i messaggi d’affetto e cordoglio per lui e la sua famiglia. Tanti i commenti all’interno della pagina Facebook ‘Una voce per Secondigliano‘ che ha dedicato un post proprio a Nando.