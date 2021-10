0 Facebook Meteo Napoli, tornano di nuovo i temporali e brusco calo temperature: allerta della Protezione civile Meteo 9 Ottobre 2021 13:08 Di redazione 2'

Torna di nuovo il maltempo sulla Campania, dopo la tregua avuta venerdì e in questo sabato, forti temporali si abbatteranno sul territorio. La Protezione civile della Regione Campania, infatti, ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido su tutto il territorio a partire dalla mezzanotte e valido fino alle 23.59 di domani, domenica 10 ottobre.

Allerta meteo della Protezione civile in Campania

Sono previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, che si intensificheranno in alcuni punti del territorio. Possibili raffiche di vento nei temporali. A questo quadro meteo si aggiunge un rischio idrogeologico localizzato con occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni. Previsti anche, come si legge nel comunicato della Protezione civile, ruscellamenti superficiali e possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); possibili cadute massi in più punti del territorio e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.

Si abbassano le temperature

A Napoli nello specifico, secondo quanto riportato da Meteo.it, le piogge compariranno nella giornata di domenica. Contestualmente all’arrivo della pioggia assisteremo a un netto abbassamento delle temperature, che si avvicineranno alla media autunnale. Da massime di 20-23° arriveremo a 18-19° e le minime da 16-17° arriveranno a 11-9°. L’aria dunque sarà decisamente più fresca.