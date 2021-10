0 Facebook Lutto in Campania, Daniel non ce l’ha fatta: addio al giovane calciatore È morto Daniel Leone. L'atleta stroncato da una grave malattia. La battaglia, la lotta per la vita e poi il triste epilogo. Tanti i messaggi d'affetto Cronaca 3 Ottobre 2021 13:04 Di redazione 1'

Ha combattuto come un leone, un vero e proprio guerriero. Da sportivo non si è mai arreso ed ha continuato la sua battaglia per la vita. Purtroppo Daniel Leone, 28 anni, non ce l’ha fatta.

La triste notizia del decesso del giovane calciatore originario di Pedimonte Matese e residente a Caserta, è stata data da Internapoli. La malattia, grave e implacabile, non gli ha dato scampo.

Ex portiere di Reggina e Catanzaro, Daniel si era già ritirato dallo sport che amava proprio a causa di questo male che gli ha stroncato l’esistenza. Nel 2014 è stato anche operato. Un piccolo barlume di speranza, il ritorno in campo nel 2015 fino alla tragedia.

Tantissimi i messaggi d’affetto per lui. Il cordoglio di chi lo ha conosciuto e non dimenticherà mai il suo sorriso.