0 Facebook Le critiche ad Anna Tatangelo per la sua trasmissione, pioggia di tweet contro ‘Scene da matrimonio’ Le critiche ad Anna Tatangelo per la sua trasmissione. Pioggia di commenti sui social, soprattutto su Twitter che hanno stroncato la cantante Spettacolo 3 Ottobre 2021 11:05 Di redazione 1'

Non è piaciuta a molti telespettatori e in tanti lo hanno dichiarato pubblicamente sui social. In particolare su Twitter, dove una miriade di tweet negativi sono stati dedicati alla trasmissione ‘Scene da matrimonio‘.

Lo show è in onda su La5 ed è condotto da Anna Tatangelo. “Mi spiace per la Tatangelo che si è messa in gioco, ma per il resto un programma vecchio come la Bibbia“; “Io che domani vado al funerale degli #AscoltiTv contando da 0 a 9%“;

Le critiche ad Anna Tatangelo per la sua trasmissione

“Cioè, questa prima serata ottima per La5 doveva essere la domenica di Canale 5 e scontrarsi con la Venier? Sul serio?“, questi sono stati solo alcuni dei commenti scritti e pubblicati dagli utenti delusi.