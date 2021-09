0 Facebook Lutto a Calvizzano, giovane stroncato dal Covid: l’appello del sindaco alla comunità Cronaca 24 Settembre 2021 14:46 Di Giovanni Ibello 2'

Calvizzano piange la prematura scomparsa del 36enne Bruno Puerio, altra giovane vittima del Covid-19. E’ stato il sindaco Giacomo Pirozzi, che attraverso il suo profilo Facebook, ha dato il drammatico annuncio: “Calvizzano piange la scomparsa del giovanissimo Bruno Puerio, 36 anni, deceduto a causa del coronavirus. Una tragedia. Era ricoverato da diverse settimane, purtroppo, non ce l’ha fatta. Tutta la comunità Calvizzanese si stringe al fortissimo dolore della mamma, del papà, della famiglia, degli amici. È un giorno di lutto per la nostra comunità. Possa tu riposare in pace”.

Calvizzano, morto il giovane Bruno Puerio. Il sindaco: “Vaccinatevi”

Puerio è la venticinquesima vittima del Covid a Calvizzano. Il sindaco ha sottolineato il dato anche per esortare la cittadinanza a vaccinarsi: “Fatelo – scrive il primo cittadino della cittadina campana – è l’unica arma che abbiamo a disposizione per contrastare il Covid. C’è bisogno di unità, responsabilità. Mi auguro e spero che non dovremo più dare notizie simili”. Questo il bollettino di ieri relativo ai casi di Coronavirus in Campania. Una patologia che malgrado il vaccino (su cui tanti continuano ad avere dubbi) continua a mietere vittime.