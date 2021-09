0 Facebook Ischia, turista deceduto a Casamicciola: è un 75enne pugliese Turista pugliese deceduto a Ischia. L'uomo aveva 75 anni. La tragedia è accaduta a Casamicciola. La vittima ha fatto colazione prima del bagno fatale Cronaca 20 Settembre 2021 16:00 Di redazione 1'

Ha fatto colazione, poi si è recato in spiaggia per godersi il sole e fare un bagno a mare. Ma poi è accaduta la tragedia. L’uomo, un 75enne di origini pugliesi, ha perso la vita dopo essere caduto in balia delle onde.

Turista pugliese deceduto a Ischia

Come riportato da Napoli Today, i fatti sono accaduto a Ischia, a Casamicciola. La vittima era in vacanza in compagnia di alcuni amici. Quando gli altri bagnanti lo hanno visto in difficoltà, hanno fatto scattare l’allarme.

Per il 75enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i Vigili del fuoco a supporto del personale dello stabilimento balneare. A stroncare la vita dell’uomo potrebbe essere stato un malore improvviso.