E' morto Mimmo Maione, Oss all'Ospedale del Mare di Napoli Cronaca 18 Settembre 2021

E’ morto Mimmo Maione, stimato Oss in servizio presso l’Ospedale del Mare a Napoli. Ha perso la sua battaglia contro il terribile virus.

L’uomo era stimato e apprezzato nell’ambiente ospedaliero. Tra questi, quello dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate e di una collega, Carla, che lo ha ricordato con parole commoventi. Sui social è partito il tram tram dei messaggi di cordoglio per ricordare il grande uomo che era.

“Abbiamo lavorato, ma tanto – dice – ci siamo divertiti, ma tanto, ci siamo rispettati, tantissimo, e adesso che fai? Mimmo un dolore nel cuore, sei stato una persona per bene ed un grande lavoratore sfido chiunque a dire il contrario. Riposa in pace amico di tutti e non posso fare altro che dirottare la mia rabbia su questo maledetto Covid”.