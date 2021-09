0 Facebook Anna muore all’improvviso in aeroporto a Napoli, le rubano tutto quello che aveva Cronaca 4 Settembre 2021 18:04 Di redazione 1'

Episodio vergogno avvenuto nell’aeroporto a Napoli. Una donna, Anna, è morta per un malore e si è verificata una scena deprecabile, tutto i suoi averi sono stati rubati dopo il decesso. L’episodio è descritto da Luca Abete, inviato di “Striscia La Notizia” sul proprio profilo Instagram.

“La bassezza del genere umano non sembra avere limiti, sentite questa storia – scrive Abete – Lei è Anna. Donna ucraina 60enne, deceduta per un malore all’aeroporto di Capodichino prima di partire per il suo Paese e riabbracciare i propri cari che non vedeva da anni. Nel trambusto dei soccorsi o dopo il decesso, tutti i suoi risparmi, che intendeva portare ai famigliari, sono misteriosamente scomparsi.

Penso che rubare sia già di per sé una cosa ignobile, farlo in questo modo, poi, supera i confini della tolleranza. Maledetti…”.