Dolore in provincia per la morte di Ciro, aveva solo 29 anni, il messaggio: "Il tuo sorriso ora brilla in paradiso" Cronaca 3 Settembre 2021

Una triste notizia ha svegliato questa mattina la provincia di Caserta. Ciro C. è morto a 29 anni, a causa del male del secolo.

Lutto nel Casertano: morto Ciro per un brutto male

Il ragazzo, come riporta il Meridiano, lottava già da due anni contro il male del secolo. Lascia il padre, la madre e la sorella.

Così lo ricorda Alfonso Russo, presidente dell’associazione Voce dei Giovani La semplicità di un sorriso ci apre all’eternità. “Ricordo Ciro come una persona semplice, instancabilmente lavoratore, capace di donare gioia sempre. Purtroppo un brutto male ha vinto su un ragazzo pieno di vita come te, ma la morte non ha vinto, ora il tuo sorriso brilla in paradiso”.