Commerciante accoltellato a Santa Maria Capua Vetere dopo la lite con un cliente

È entrato nel negozio di telefonia ed ha iniziato a discutere con il commerciante all’interno. La discussione è diventata una lite, il litigio si è trasformato in follia: l’uomo ha estratto un coltello ed ha colpito il titolare.

È accaduto, secondo quanto riportato da Teleclub, a Santa Maria Capua Vetere, località in provincia di Caserta. Il tutto è successo in via Mazzocchi. Fuori al negozio si era radunata una folla di curiosi.

Ancora sconosciuti la dinamica e soprattutto il movente della vicenda. Il cliente sarebbe originario di Marcianise, quindi sempre del Casertano. La vittima, invece, è stata soccorsa e ricoverata in ospedale. Non è in pericolo di vita.