0 Facebook Torna il teatro a Barra con la compagnia, “Facimmece na risata” Teatro 2 Settembre 2021 12:31 Di redazione 2'

Dopo l’ultima serata che risale al 11 novembre 2019, la compagnia di Teatro FACIMMECE NA RISATA si prepara ad una nuova stagione Teatrale. Una stagione importante per la compagnia di Giuseppe Ferraro, perché a maggio 2022, festeggerà il suo decimo compleanno.

“Dieci anni di teatro per una compagnia di teatro sono davvero tanti, vuol dire che tutto quello che ho seminato anni fa ad oggi stiamo raccogliendo i frutti importanti, di giovani che non si sono mai distaccati dal mio teatro giovane e moderno“.

La compagnia nelle prossime settimane inizierà il nuovo lavoro da portare in scena, una commedia brillante di due atti, si tratta di Realiti Scio in Casa Speranza, una tenera storia di una famiglia disperata che pur di cambiare la propria vita si affida ad un programma televisivo molto molto particolare.

“Il motivo di questa commedia è molto semplice, veniamo da due anni di tristezza, di affanno, fisico, mentale e psicologico e voglio tornare a teatro per far solo ridere, per regalare un pò di distrazione a tutti quelli che in questi anni hanno vissuto momenti difficili“.

Ritorno di fuoco dunque per la compagnia più affermata del area est di Napoli, che nel 2019 ha collezionato la vittoria della rassegna teatrale di Miano, a Ferraro il premio miglior Attore protagonista nella rassegna di Casalnuovo e tante candidature alle varie rassegne.

Non resta che aspettarsi tante cose belle, soprattutto un testo inedito per il proprio compleanno, il tutto sarà seguito da regole importanti, per garantire sicurezza alle persone, i posti per gli spettatori saranno al 50% e si entra solo ed esclusivamente con Green pass. “È giusto che sia così, Green pass, distanziamento e tantissime risate per tornare a vivere quasi come prima“.