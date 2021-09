0 Facebook Brutta esperienza per Serena Rossi: “Bocciata ai provini de L’amica geniale, doveva essere Lila” Spettacolo 2 Settembre 2021 14:51 Di redazione 2'

Un momento d’oro per Serena Rossi, madrina alla Mostra del Cinema di Venezia 2021. Però anche lei ha avuto i “momenti no”. La Rossi ha svelato di essere stata bocciata a un importante casting, quello per L’amica geniale.

Serena Rossi poteva essere Lila ne L’amica geniale

L’attrice napoletana ha raccontato che non era preparata in quanto stava lavorando per un altro ruolo. Sarebbe dovuta essere Lila “Un provino che non ho superato? È successo con L’amica geniale: mi hanno chiamato per la parte di Lila. In quel periodo ero impegnata sul set di Mina Settembre. Mi sono chiesta come sarebbe andata se avessi avuto più tempo per prepararmi. Era un bel ruolo di donna forte”. Ala fine è stato deciso di mantenere le attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco per tutta la terza stagione, nei ruoli di Lila e Elena. A Venezia, peraltro, Serena ha “ritrovato” proprio il regista de L’amica geniale Saverio Costanzo, figlio di Maurizio Costanzo, nella giuria del concorso.

Quando va in onda L’amica geniale 3

La terza stagione de L’amica geniale, ovvero Storia di chi fugge e di chi resta, arriverà nel 2022. La regia passa a Daniele Luchetti mentre il cast, come dicevamo, sarà lo stesso, invecchiato all’occorrenza con il make up.