Lite in Strada tra moglie e amante, volano schiaffi e insulti: “Una scenata”

Strada tra moglie e amante, volano schiaffi e insulti: "Una scenata" Cronaca 1 Settembre 2021

Una vera scenata si è verificata nelle strade di Salerno dove sono volati schiaffi e insulti tra moglie e amante. A Torrione, due donne hanno deciso di fronteggiarsi e condensi un uomo.

Secondo come riportato da il quotidiano “Le cronache”, i testimoni che hanno assistito alla scenata hanno raccontato che, ad avere la peggio, sia stata la compagna ufficiale dell’uomo conteso. L’amante avrebbe infatti steso al suolo la moglie.

In molti hanno assistito alla scena e sono accorsi al Lotto per giocare i numeri. Al momento non è chiaro quale sia stato il destino della coppia di coniugi messa in crisi dalla relazione extraconiugale dell’uomo. Voci di paese riferiscono che la moglie abbia deciso di lasciare l’uomo.