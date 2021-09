0 Facebook Bambino scomparsa ad Afragola, il padre biologico aveva un piano per portarlo via Cronaca 1 Settembre 2021 10:03 Di redazione 1'

Ancora nulla sul ritrovamento del bambino scomparso ad Afragola. Il 14enne è stato portato via dal padre biologico in auto lo scorso lunedì sera, nei pressi di una gelateria in via Amendola, dove il ragazzino si trovava con i genitori affidatari.

Afragola, bambino scomparso: emergono dettagli

Le indagini proseguono senza sosta. Quella del rapimento del piccolo resta un’ipotesi. Il ragazzino, come riportato da Il Mattino, è stato adottato da una famiglia di Arzano insieme al fratello. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri quest’ultimo però avrebbe volontariamente raggiunto l’auto del padre biologico, uscito dal carcere nel 2018 e destinatario di un provvedimento di espulsione dall’Italia e per questo datosi alla macchia e mai più rintracciato.

Il padre adottivo si è detto “sconvolto, senza parole, ferito al cuore”. Sempre secondo il Mattino, il 14enne si trovava in quel momento con i sei fratelli naturali. I fratelli sono stati affidarti a tre nuclei famigliari diversi, dopo che il tribunale in sede di condanna per entrambi i loro genitori, aveva decretato la perdita della patria podestà sui sette figli.