0 Facebook L’appello del parroco per il piccolo Tommy: “Deve operarsi alla testa” News 31 Agosto 2021 16:43 Di redazione 1'

Ore di apprensione per un bambino di nome Tommaso. A Giugliano in Campania, don Massimo Del Prete, ha scritto un appello per il piccolino operato alla testa.

Ecco il post del parroco: