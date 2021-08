0 Facebook Dramma in caserma, ufficiale della Guardia di Finanza trovato morto: addio a Marco Ignazio Stellato Cronaca 30 Agosto 2021 17:23 Di redazione 1'

Ufficiale della Guardia di Finanza trovato morto dai suoi colleghi in Caserma. Si chiamava Marco Ignazio Stellato, era originario di Macerata Campania, ma prestava servizio a Reggio Calabria. Aveva 26 anni ed era il figlio del consigliere comunale, Tonino Stellato.

Marco Ignazio Stellato trovato morto in caserma

La notizia della sua morte è iniziata a circolare velocemente nei vari gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano il 26enne e la sua famiglia. Quando i colleghi sono entrati in caserma a prima mattina, hanno trovato Marco Ignazio senza vita. Inutile l’arrivo dei soccorsi, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Non sono state rese note le cause del decesso, ma pare che possa trattarsi di un gesto estremo. Un gesto che amici e colleghi non riuscirebbero a spiegarsi.